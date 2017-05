Nächste Strafe für Facebook wegen WhatsApp?

Die EU-Kommission neigt laut Medienberichten dazu, Facebook mit einer Strafe wegen irreführender Angaben bei der Übernahme des Kurznachrichtendienstes WhatsApp zu belegen.



Es solle um eine "bedeutende" Summe gehen, um andere Unternehmen abzuschrecken, berichteten die "Financial Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen in der Nacht zum Donnerstag. Ihre Zustimmung zu dem am Ende rund 22 Milliarden Dollar schweren Deal werde sie aber nicht zurückziehen.