Nächstenliebe beim BR: Sternstundentag zum Spendensammeln

Der Bayerische Rundfunk wird sich morgen ganz der Nächstenliebe verschreiben. Auf allen Kanälen gibt es bei den "BR-Sternstunden" Aufrufe zum Spenden. Diese sollen an Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder wandern.



Über Hörfunk, Fernsehen und die Online-Plattformen wird diesen Freitag den ganzen Tag um Spenden für hilfsbedürftige Kinder gebeten. Das passiert wieder im Rahmen der "BR-Sternstunden". Ihren Höhepunkt feiern sie im Rahmen der großen Gala um 19.30 Uhr, die live im BR Fernsehen übertragen wird. Dort feiert auch der diesjährige Titel-Song "Der blaue Stern" seine Premiere, der von der fränkischen Jazz-Sängerin Judith Geissler und Schulkindern intoniert wird.