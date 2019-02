Nächster Bond heißt wohl "Shatterhand" - Waltz wieder Bösewicht?

Man könnte meinen, der Titel des nächsten Bond-Films komme aus dem Winnetou-Kosmos. Es hat aber etwas anderes damit auf sich. Der Name öffnet vielmehr Spekulationen um eine Rückkehr Christoph Waltz' als Bösewicht Blofeld Tür und Tor.



"Shatterhand" ist nämlich in der Ian Flemmings Literaturvorlage "You only live twice" der eigentliche Name von Waltz' Figur Blofeld. Die Information über den Titel des bisher schlicht nach der Anzahl der Verfilmungen "Bond 25" genannten nächsten Film der Reihe verbreitet hierzulande zuerst die "Bild" unter Berufung auf das US-Blatt "Production Weekly".