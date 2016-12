Nächster Cyber-Angriff: Thyssenkrupp wehrt sich gegen Hacker

Die Angriffe aus dem Internet nehmen weiter zu. Nun wurde Thyssenkrupp von Hackern attackiert, doch das Unternehmen konnte den bereits seit Frühjahr laufenden Angriff aus Südostasien abwehren.



Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist Ziel einer großangelegten Hacker-Attacke geworden. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Wirtschaftswoche". Demnach war es einer straff organisierten Cyberbande bereits im Frühjahr gelungen, in die IT-Systeme des Unternehmens einzudringen. Die Attacken sind nach einer "sechsmonatigen Abwehrschlacht" inzwischen erfolgreich abgewehrt. Mit "einigen Datensätzen" sei es den Hackern allerdings gelungen, Informationen aus dem Konzern abzugreifen. Die Daten seien dabei in "geringem Umfang" "fragmentarisch" abgeflossen.