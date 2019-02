Nächster "James Bond" wird schon wieder verschoben

Fans von "James Bond" müssen sich noch länger gedulden, ehe sie den smarten Geheimagenten endlich wieder im Kino bestaunen können. Denn der Starttermin für den nächsten 007 wurde erneut verschoben.



Der Kinostart für den neuen James-Bond-Film ist erneut verschoben worden. "Wir sind hellauf begeistert, am 8. April 2020 Bond 25 zu veröffentlichen", teilten die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli mit.