Nächster Schritt für die Einführung von 5G

Bei der Einführung des ultraschnellen mobilen Internets 5G steht an diesem Montag um 11 Uhr ein wichtiger Schritt an.



Der Beirat der Bundesnetzagentur beschäftigt sich mit den Vergaberegeln, die Behördenchef Jochen Homann unlängst vorgelegt hat. Das mit Politikern besetzte Gremium hat zwar kein Vetorecht, Homann will das Regelwerk aber "im Einvernehmen" mit dem Beirat festlegen. Nach den Regeln wiederum sollen Telekommunikationsfirmen im Frühjahr 2019 die wichtigen 5G-Frequenzen ersteigern. Die Auflagen legen fest, wie gut die Abdeckung mit schnellem mobilen Internet künftig sein wird und wie viel Geld die Firmen investieren müssen.