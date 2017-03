Nächstes Rugby-WM-Quali-Spiel live bei Sport1

Sportliche Vielfalt scheint für Sport1 eine immer größere Rolle zu spielen, mit Rugby hat der Spartensender eine in Deutschland eher wenig beachtete Sportart auf den bundesweiten Radar geholt. Am Samstag zeigt Sport1 das nächste deutsche WM-Qualifikations-Spiel live.



Schien Sport1 zwischenzeitlich zu einem Fußball-Sender mit vereinzelten Schlenkern zum Eishockey, Handball oder Basketball zu werden, hat der Spartensender zuletzt vermehrt auch Randsportarten in Deutschland ein Plattform gegeben. So etwa dem Wasserball oder auch Rugby. Hier wurden bereits mehrere Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft gezeigt, am Samstag steht dabei der nächste Auftritt gegen Spanien auf dem Programm.