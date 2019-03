Nächstes Sky-Original "8 Tage" startet

An diesem Freitag startet Sky die nächste Produktion aus eigenem Hause. In "8 Tage" kommt ein riesiges Untergangsszenario aus dem Weltall auf die Erde zu.



Dabei handelt es sich um einen Asteroiden namens "Horus" der nur noch gut eine Woche - beziehungsweise "8 Tage" - davon entfernt ist mit der Erde zu kollidieren. Europa liegt inmitten der prognostizierten Einschlagszone. Der Serie begleitet die unter anderem von Christiane Paul und Henry Hübchen gespielten Protagonisten dabei, wie sie sich auf recht unterschiedliche Weise in den mutmaßlich letzten Tagen ihres Lebens verhalten.