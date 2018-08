Nahles fordert "Daten-für-Alle"-Gesetz

SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich im "Handelsblatt" für ein "Daten-für-Alle"-Gesetz ausgesprochen, um die Macht großer Digitalkonzerne einzuschränken.



"Wenn wir künftig verhindern wollen, dass Google und Co. ihre Monopolstellung zulasten von Unternehmen und Verbrauchern ausnutzen, brauchen wir dafür innovative Instrumente", schrieb Nahles am Montag in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftszeitung.



Bei dem von ihr geforderten Gesetz wäre ein Unternehmen verpflichtet - sobald es einen festgelegten Marktanteil für eine bestimmte Zeit überschreitet - einen anonymisierten und repräsentativen Teil seines Datenschatzes öffentlich zu teilen. Mit diesen Daten könnten andere Unternehmen und Start-ups eigene Ideen entwickeln und als Produkt auf den Markt bringen. «Die Daten gehören dann nicht mehr exklusiv Google, sondern allen», erklärte Nahles.