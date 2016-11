Napster baut Partner-System weiter aus

Der Online-Musik-Pionier Napster vergrößert sein weltweites Netzwerk. Das Unternehmen kooperiert mit immer mehr Handelspartnern und baut damit auch seine Musikauswahl aus.



Musikstreaming-Anbieter Napster baut seine Kooperationen mit internationalen Partnern weiter aus. Schon vorher bestanden Kooperationen mit Movistar, SFR, O2 und Vodafone (Griechenland bzw. Niederlande). Wie das Unternehmen bekannt gab, wurden jetzt zahlreiche neue Kooperationen mit Mobilfunkanbietern, Hardware-Herstellern, Handelspartnern und der Flugindustrie geschlossen. Dadurch vergrößert Napster sein sogenanntes "Partner-Ökosystem" und gleichzeitig auch seine Musikauswahl.