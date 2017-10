"Narcos": Dritte Staffel ein voller Erfolg

Die Serie, die das Leben und Sterben des Drogenbarons Pablo Escobar nachzeichnet, begeistert die Welt - die dritte Staffel "Narcos" ist laut einer Analyse für Netflix ein globaler Erfolg gewesen.



Einer Analyse von Parrot Analytics nach zu urteilen, war die erste Woche von "Narcos" bei Netflix ab dem 1. September weltweit stark nachgefragt. Die Geschichte um das kolumbianische Cali-Drogenkartell ist unter den exklusiv-digitalen Serien in den USA sogar doppelt so oft geschaut worden, wie die zweitplatzierte Serie "Ozark" (ebenfalls Netflix).