Nasa schickt Sonde zu unserem Stern

Die Nasa-Sonde "Parker Solar Probe" soll der Sonne so nahe kommen wie keine andere zuvor. Klappt alles, wird sie den Stern unseres Sonnensystems quasi berühren - und völlig neue Erkenntnisse liefern.



Nie schien der Hans Albers-Klassiker passender als jetzt: "Flieger, grüß mir die Sonne" heißt es am Samstag (11. August), wenn mit der "Parker Solar Probe" der US-Raumfahrtbehörde Nasa erstmals eine Sonde zu einem Flug mitten in die Atmosphäre der Sonne hinein aufbrechen soll. Geschützt von einem fast zwölf Zentimeter dicken Karbonpanzer werde die Sonde dabei mehr Hitze und Strahlung aushalten müssen, als je ein Raumflugkörper zuvor, heißt es von der Nasa.