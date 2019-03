Nasa startet ISS-Außeneinsatz nur mit Astronautinnen

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat erstmals einen ausschließlich mit Astronautinnen besetzten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS angekündigt.



Die Nasa-Astronautinnen Anne McClain und Christina Koch werden demnach die ISS am 29. März vorübergehend für einen Reparatureinsatz verlassen, sagte eine Nasa-Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Welche Aufgaben die beiden Frauen bei ihrem Einsatz erfüllen müssen, wollte die Raumfahrtbehörde zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.