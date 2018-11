Nasa teilt Landeplatz für "Mars 2020"-Rover mit

Ein neuer Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll 2021 in einem alten Krater auf dem Mars landen.



Der Jezero-Krater mit einem Durchmesser von rund 45 Kilometern sei nach rund fünfjähriger Suche als Favorit für eine Landung unter etwa 60 Kandidaten hervorgegangen, teilte die Nasa in der Nacht zum Dienstag mit. Er sei geologisch sehr interessant, allerdings sei eine Landung dort wegen zahlreicher Klippen und Steinbrocken auch eine große Herausforderung und nur dank neuer Technologien möglich.