Nascar Cup startet auf Motorvision TV in neue Saison

Mit dem Daytona 500 Rennen geht eine dreimonatige Pause in der Nascar Cup Series zu Ende. Motorvisison TV wieder alle 36 Rennen und sowie das jährliche All-Stars Race live in voller Länge.



Weiterhin gibt es auch dieses Jahr auf dem Sender einstündige Zusammenfassungen aus der Nascar Gander Outdoors Truck Series und der Nascar Whelen Euro Series.