Nat Geo Wild: "Hai Life" im August

Der August steht bei Nat Geo Wild ganz im Zeichen bissiger Meerestiere. Unter dem Titel "Hai Life" läuft täglich eine Sonderprogrammierung rund um die berüchtigten Raubfische.



Ab 1. August dreht sich bei Nat Geo Wild täglich ab 16.55 Uhr alles um die wohl meisten gefürchtetsten Meeresbewohner. Beim "Hai Life" Themenmonat laufen dann jeweils Double Feature, die Einblicke in die Tiefen der Meere geben sollen.