Nat Geo Wild macht März zum Raubkatzen-Monat

Nat Geo Wild macht den März zum Katzen-Monat. Mit einer Sonderprogrammierung setzt der Sender ab dem 1. März einen Schwerpunkt auf Raubkatzen. Zahlreiche Dokumentationen und Serien widmen sich dann dem Leben von Löwen, Leoparden, Tiger, Jaguaren und Co.