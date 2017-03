National Geographic: Media Impact vermarktet Online-Portal

Ab April vermarktet Media Impact das Online-Portal von National Geopgraphic exklusiv. Dieses erfährt zurzeit einen umfassenden Relaunch und soll die Marke auf dem deutschen Markt digital besser erlebbar machen.



Mit unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft oder Geschichte soll dem zukünftigen Nutzern von "nationalgeographic.de" Lust gemacht werden, in das Universum von National Geographic einzutauchen. Dazu gesellen sich atemberaubende Bilder und emotionale Videos. Deshalb erfährt die Internetseite gerade einen umfassenden Relaunch. Als Vermarktungs-Partner für ihre Produkte hat sich National Geographic Media Impact ins Boot geholt, wie beide Firmen in einer Pressemitteilung ausführen.