National Geographic enthüllt die "Geheimnisse der Meere"

Nur ein winziger Teil der Weltmeere ist tatsächlich erforscht. National Geographic macht die Abgründe mittels Animationen anschaulich.



Das Format "Enthüllt" erreicht im deutschen Pay-TV bereits bis zu 100.000 Zuschauer. Grund genug für National Geographic der Reihe einen weiteren Ableger zu spendieren. Als nächstes nimmt sich der Bezahlsender die "Geheimnisse der Meere" vor. Die zehn neuen Folgen werden ab Mitte August als deutsche TV-Premiere ausgestrahlt.