National Geographic gibt dritte Eigenproduktion in Auftrag

Bei seiner dritten deutschen Eigenproduktion begibt sich der Doku-Kanal in den Hamburger Hafen. Im Mittelpunkt steht diesmal nicht Hitler, sondern der Zoll.



Die Eigenproduktion "Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier des Zolls" zeigt die Herausforderungen und eindrucksvollen Methoden des deutschen Zollamts am Hamburger Hafen. Mit der von doc.station produzierten Dokumentation setzt National Geographic konsequent die globale Strategie des Senders fort, weltweit vermehrt auch lokale Inhalte zu den Themen Wissenschaft, Abenteuer und Forschung zu zeigen.