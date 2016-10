National Geographic mit Gratisfreischaltung bei EntertainTV

Ab dem 13. November zeigt der National Geographic Channel die US-Serie "Mars" und wird zu diesem Ereignis für zwei Wochen gratis für alle EntertainTV-Kunden freigeschaltet.



Im Zeitraum vom 1. November bis zum 18. Dezember 2016 ist der Pay-TV-Sender National Geographic Channel in SD- und HD-Qualität freigeschaltet. Ausgestrahlt werden die insgesamt sechs Folgen ab dem 13. November jeweils sonntags um 21 Uhr. Anschließend sind sie als 7-Day Catch Up verfügbar. BigTV Kunden steht zusätzlich einen Monat nach der letzten Folge ein "Box-Set" mit allen Folgen für einen langen Serienabend bereit.