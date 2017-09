National Geographic zeigt Finale der Cassini-Saturnmission

Am 15. Oktober 1997 starteten die Sonden Cassini und Huygens auf Cape Canaveral mit einer Titan-4B-Rakete in den Weltall. Am heutigen 15. September endet die Mission mit einem spektakulären Finale auf dem Saturn.



Heute soll die fast 20-jährige Cassini-Huygens Mission zu Ende gehen. Bereits im Januar 2005 landete die Sonde Huygens auf dem Saturnmond Titan und konnte in der 180 Grad heißen Umgebung für 72 Minuten Bilder an die Erde senden. Während dieser Zeit umkreiste die größte und komplexeste Weltraumsonde Cassini, die von der NASA jemals gebaut wurde, den Ringplaneten Saturn und meldete Bilder und Daten in das Kontrollzentrum.