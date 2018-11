National Geographic zeigt den Aufstieg des Internet als Doku

"Valley of the Boom" begleitet die Ereignisse im kalifornischen Silicon Valley, als das Internet begann, sein wahres Potential anzukündigen. Goldrausch-Dynamiken, Spekulationsblasen und der große Crash der Jahrtausendwende versprechen eine Melange aus Tech-Doku und Wirtschaftskrimi.



Was der Futurist Jacque Fresco in den siebziger Jahren in Larry Kings Talkshow verkündete, zauberte Studiogästen wie Moderator ein mitleidiges Lächeln ins Gesicht. Der arme Irre war tatsächlich davon überzeugt, in Zukunft würden Wirtschaft, Bildung und Medienkonsum hauptsächlich über ein virtuelles Computernetzwerk abgewickelt.