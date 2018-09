Nationalmannschaft siegt bei Quoten - "Tatort" trotzdem stark

Die deutsche Nationalmannschaft tritt zum Freundschaftsspiel gegen Peru an. Das wollen viele Fans sehen. Aber auch die Kommissare aus dem Kölner "Tatort" ermitteln erfolgreich vor Millionenpublikum.



Es war nicht gerade ein überragender Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Dafür war die Live-Übertragung des Länderspiels gegen Peru bei den Einschaltquoten stark. Die erste Halbzeit ab 20.45 Uhr verfolgten auf RTL 7,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 22,5 Prozent, die zweite Hälfte dann sogar 8,11 Millionen (29,5 Prozent). Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr sahen 4,64 Millionen (14,7 Prozent). Das deutsche Team holte beim Freundschaftsspiel gegen Peru mit einem 2:1 seinen ersten Sieg nach dem WM-Debakel.