Nations League live im Ersten: Schafft Löw heute die Wende?

Schafft die Nationalelf noch einmal die Wende unter Jogi Löw? Diesen Dienstag spielt die Nationalmannschaft live im Ersten gleichzeitig gegen den Weltmeister Frankreich und den Abstieg aus der Liga A der Nations League.



Hand hoch! Wer hätte vor noch sechs Monaten gedacht, dass es in der neu gegründeten Nations League für die deutsche Nationalmannschaft nach zwei gespielten Duellen mit Frankreich und die fußballerisch so brach wie topographisch flach liegenden Niederlande gegen den Abstieg aus der höchsten Gruppenkategorie gehen wird?



Die Partie gegen den Weltmeister wird heute Abend live in der ARD ab 20.45 Uhr übertragen. Die Vorberichterstattung zum Schicksalsspiel beginnt eine halbe Stunde vorher.