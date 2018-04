Nato: schwerer Cyberangriff kann kollektive Verteidigung starten

Die Nato könnte im Fall eines verheerenden Cyberangriffes laut Generalsekretär Jens Stoltenberg ihren kollektiven Verteidigungsmechanismus zum zweiten Mal auslösen.



"Die Nato nimmt Cyberbedrohungen sehr ernst, weil wir immer mehr Cyberangriffe gesehen haben", sagte Stoltenberg am Mittwoch (Ortszeit) in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. "Cyberangriffe können genauso verheerend sein wie militärische Angriffe", fügte er hinzu.