"Navy CIS": 14. Staffel ab Anfang Dezember

Die 13. Staffel des Dauerrenners "Navy CIS" ist auf Sat.1 beendet. Fans müssen aber nicht traurig sein. Der Sender schiebt die neue Staffel sogleich hinterher.



Am 5. Dezember feiert die 14. Staffel des Krimi-Hits "Navy CIS" ihren Auftakt, nachdem sich die 13. Staffel am gestrigen Montag verabschiedete. Verabschiedet hat sich in diesem Zug auch einer der Hauptdarsteller. Michael Weatherly spielte von der ersten Folge an den Anthony DiNozzo und beschloss, dass nach der 13. Staffel genügend DiNozzo-Geschichten erzählt wurden und es an der Zeit wäre, weiterzuziehen.