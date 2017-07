Nazan Eckes wird neue Supertalent-Jurorin

In der elften Staffel von "Das Supertalent" sitzt Nazan Eckes neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury. Die Moderation feiert damit eine ganz persönliche Premiere beim TV-Sender RTL.



"Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich selbst mal in der Jury zu sitzen“, freut sich Moderatorin Nazan Eckes auf ihre Premierenrolle bei "Das Supertalent". Die Dreharbeiten der RTL-Show und damit die Aufzeichnungen der Castingrunden beginnen am 30. Juli in Berlin.