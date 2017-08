Nelson Müller neuer Juror in der zweiten Staffel "MasterChef"

Wer möchte nicht gern ein eigenes Kochbuch, 100.000 Euro und den Titel "MasterChef" gewinnen? Diese Möglichkeit gibt es wieder in der zweiten Staffel "MasterChef" auf Sky1.



Ab dem 25. September lässt Sky wieder die Töpfe glühen. Die besten 40 Hobbyköche werden dann wieder schneiden, braten, backen und kochen. Neben dem Neuzugang Nelson Müller werden auch die Juroren der ersten Staffel Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone die Leistungen der Köche bewerten.