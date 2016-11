"Neo Magazine Royale": Jan Böhmermann über den US-Wahlkampf

Auch Jan Böhmermann kann sich aus dem US-Wahlkampf natürlich nicht heraushalten. Deshalb zeigt der ZDFneo-Moderator, was er eine Woche lang gemeinsam mit Ralf Kabelka in den USA erlebte, um einen Eindruck von der Wahl zu vermitteln.



Einem Thema wie dem US-Präsidentschaftswahlkampf kann Moderator Jan Böhmermann natürlich nicht aus dem Weg gehen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf Kabelka reiste er eine Woche lang durch die USA und erlebte dabei die letzte große Debatte in Las Vegas. Zugleich ließen sich die beiden "Neo Magazin Royale"-Moderatoren erklären, weshalb Hillary Clinton schlimmer als Hitler sei und was es mit Gruppen wie "Bikers for Trump" und "Women for Trump" auf sich hat.