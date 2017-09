Neo-Western-Serie "Tin Star" ab November auf Sky Atlantic HD

"Tin Star" mit Tim Roth startet im November auf Sky Atlantic HD. In der britischen Sky Eigenproduktion geht es um die Zerstörung der Unschuld, Mord, Trauer und eine alles auslöschende Rache.



Es lebe der Western! Moderner, härter und realistischer wird das klassische Genre wiederbelebt und zwar mit der britischen Sky Eigenproduktion "Tin Star". Sie ist ab dem 6. November auf Sky Atlantic HD zu sehen. Tom Roth, bekannt aus "Pulp Fiction", mimt darin den trockenen Alkoholiker und Cop Jim.