NetCologne: Ab 2019 nur noch Digital-Versorgung

Die TV-Versorgung über NetCologne soll ab 2019 vollständig digital laufen. Das gilt auch für das Tochterunternehmen.



Ab 2019 will NetCologne TV-Signale nur noch in digitaler Form in das eigene Netz einspeisen. Auch das Tochterunternehmen NetAachen sei in die Umstellungspläne integriert, lässt der Anbieter verlauten. In 255.000 Haushalten können dann analoge TV-Signale nicht mehr empfangen werden. Betroffen sind die Regionen um Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen, Düren, Düsseldorf und Neuss.