NetCologne bezieht weiter Programmpakete von M7

Die M7 Group und NetCologne kooperieren weiterhin bei der Zulieferung von Senderangeboten. Erst kürzlich wurde ein ähnlicher Deal mit einem weiteren regionalen Netzanbieter unter Dach und Fach gebracht.



Die schon über zehn Jahre lange Partnerschaft zwischen NetCologne und der M7 Group wurde im Laufe der Woche verlängert. Damit erhalten die Kabel-TV-Kunden des westdeutschen Regional-Anbieters auch in Zukunft Zugang zu über 100 TV-Sendern.