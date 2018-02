NetComm Wireless präsentiert neues Fixed Wireless Outdoor-Gerät

Die australische Firma NetComm Wireless Limited hat heute sein neuestes 4G LTE Intelligent Fixed Wireless Access-Modul (IFWA-6xx) vorgestellt.



Mit Fixed Wireless können zwei feste Orte (z. B. Gebäude zu Gebäude oder Turm zu Gebäude) drahtlos verbunden werden. Diese Art der Datenkommunikation bietet eine kostengünstige Alternative zum Leasing von Glasfaserleitungen oder zum Installieren von Kabeln zwischen den Gebäuden.