NetID geht mit 60 Webseiten an den Start

Die zweite große Daten-Allianz aus Deutschland feiert Premiere. Zum Start von NetID können sich Nutzer mit derselben Kombination aus Benutzername und Passwort auf 60 Partnerseiten anmelden.



Internetnutzer bekommen eine weitere europäische Alternative zu den GAFA-Konzernen Google, Amazon, Facebook und Apple. Das berichtet "Horizont". Diese Konzerne sind bisher führend, wenn es um Login-Bereiche geht. Das könnte sich ändern. Nach Verimi, das vor einem halben Jahr an den Start ging, launcht nun auch die deutsche Daten-Allianz NetID.