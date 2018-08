Netflix: "All about the Washingtons" – Der Rapper und das Chaos

Familien haben es nun wirklich nicht immer leicht, im Fernsehen schon gar nicht. Eine neue Netflix-Serie ist der beste Beweis dafür. Im Mittelpunkt steht ein Rapper, der einen Rapper spielt.



Es geht wahrlich drunter und drüber in vielen Familien, aus den verschiedensten Gründen. Das ist im deutschen TV-Serien-Alltag genauso, und auch in vielen US-Serien. Das ist nun zu verfolgen in der neuen zehnteiligen Sitcom "All about the Washingtons", die an diesem Freitag (10.8.) bei Netflix startet.