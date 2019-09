Netflix: Anthony Hopkins gibt den Ratzinger in "Die zwei Päpste"

Bei "Die zwei Päpste" wohnt der Zuschauer der Begegnung der beiden letzten Päpste, Franziskus und Benedikt XVI., bei. Anthony Hopkins ist dabei als Joseph Ratzinger zu sehen. Kürzlich wurde der Netflix-Film in Kanada vorgestellt.



Das Filmfestival Toronto bot den Rahmen für die Ur-Aufführung von "Die zwei Päpste". Ab dem 27. November wird der Film in ausgewählten Kinos gezeigt. Online-Start bei Netflix ist der 20. Dezember. Regisseur des Werkes ist Fernando Meirelles, der einst mit "City of God" (2002) für Aufsehen sorgte und seiner Zeit gleich vier Oscar-Nomierungen verzeichnete, bei der Verleihung vor 15 Jahren leer ausging.