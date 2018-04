Netflix: "BuzzFeed" gibt Einblicke in Reporter-Alltag

Das neuste Projekt vom Medienunternehmen "BuzzFeed" ist ein Film über Nachrichtenreporter aus den eigenen Reihen. Netflix zeigt "Follow This" als Kurzfilm-Dokumentarserie.



"Follow This" läuft ab 9. Juli bei Netflix und feiert an diesem Tag weltweit Premiere. Laut einem Bericht von variety.com zeigt der Streamingdienst seinen Nutzern und Nutzerinnen damit einen Einblick hinter die Kulissen von "BuzzFeed".