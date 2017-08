Netflix: Deutsche Serie "Dark" kurz vor Debüt

Die erste deutsche Serie des Streamingdienstes steht in den Startlöchern. Vor der Ausstrahlung wird "Dark" jedoch erst bei einem Festival uraufgeführt. Außerdem kommt schon bald ein Film von Angelina Jolie auf Netflix.



Die erste deutsche Netflix-Serie wird ihre Weltpremiere beim Filmfestival im kanadischen Toronto feiern. Episode eins und zwei von "Dark" sollen dort Anfang September in der Sektion Primetime zu sehen sein, wie der US-Streamingdienst kürzlich mitteilte. "Dark" ist das neue Projekt von Regisseur Baran bo Odar und Drehbuchautorin Jantje Friese.