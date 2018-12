Netflix: Die Top Ten der süchtig machenden Serien

Welche Serien haben die Zuschauer von Netflix am meisten "süchtig" gemacht? Die Nummer 1 ist für Deutschland eine echte Überraschung.





Netflix, Prime und Co. haben eine ganz neue Art des Seriensehens begründet: das Binge Watching. Hierbei werden alle Folgen einer Serie meist in nur wenigen Tagen konsumiert, oft sechs und mehr Stunden am Stück. Aber nicht alle Serien eignen sich dafür. Netflix hat nun die zehn Serien herausgefunden, die in Deutschland zu den süchtigmachendsten zählen.