Netflix: Diese Filme und Serien starten im April

Im April steht bei Netflix wieder einiges auf dem Zettel. Neben Fortsetzungen bestehender Serien wurden auch erste Staffeln sowie ein Film-Klassiker angekündigt.



Netflix hat wieder eine Übersicht veröffentlicht, wann im April welche Serienstaffeln und Filme an den Start gehen. Darunter finden sich nicht nur Weiterführungen bereits bei Netflix laufender Serien, sondern auch Debüts und Klassiker in vielen Genres.

Einen furiosen Start in den Monat liefert Netflix am 1. April mit der "Bourne"-Trilogie. Schauspieler Matt Damon ist darin als ehemaliger CIA-Killer Jason Bourne auf der Suche nach seinem verlorenen Gedächtnis. Ähnlich spannend geht es schon am 6. April mit dem zweiten Teil der spanischen Heist-Serie und Netflix-Originalproduktion "Haus des Geldes" weiter. Ab dem gleichen Tag steht auch der Netflix-Film "6 Ballons" zum Streamen bereit.



Die schon am längsten laufende Serie der Aprilstarts ist "Arrow" mit seiner fünften Staffel ab dem 11. April. Nur zwei Tage später erblickt schon das Science-Fiction-Abenteuer "Lost in Space" mit seinem Staffeldebüt das Licht der Welt auf Netflix. Der 13. April hält zudem die Miniserie "Süße Kreationen" parat, ein Ableger der Sternekoch-Doku "Chef's Table".



Am 19. April wird außerdem die erste Staffel des Historien-Krimis "Die Einkreisung" freigeschaltet. Die US-Serie von "Black Mirror"-Regisseur Jakob Verbruggen lief Anfang des Jahres unter dem Titel "The Alienist" bei TNT an. Einen Tag darauf führt die zweite Staffel von "Dope" die Drogen-Dokumentation fort.



Am 26. April hat Netflix noch einen Serienstart in petto. "Happy" lief erst zum Jahreswechsel in den Staaten und kommt nun nach Deutschland. Die drogengeschwängerte Welt von Nick Sax (Christopher Meloni) basiert auf einer Graphic Novel. Ebenfalls an diesem Tag ist Enissa Amanis Comedy-Special "Ehrenwort" verfügbar, das extra für den Streaming-Anbieter im Januar auf der Reeperbahn aufgezeichnet wurde.



Ab dem 27. April geht die letzte Neuankündigung für den April bei Netflix auf Sendung. Die erste Staffel der brasilianischen Science-Fiction-Serie "3%" wurde 2016 veröffentlicht. In einer dystopischen Zukunft müssen sich Jugendliche einem unmenschlichen Auswahltest unterziehen, um sich gegebenenfalls für "die besseren drei Prozent" zu qualifizieren.