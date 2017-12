Netflix: Diese Serien haben die Deutschen verschlungen

Welche Serien haben die Deutschen auf Netflix in welcher Art geschaut? Der Streaminganbieter hat nun Top-Ten-Listen veröffentlicht, die von Bing-Watching über Genießen bis Cheaten alles abdecken.



"Dark", "Narcos", "Stranger Things 2" oder "Star Trek: Discovery" sind Serien, die auf Netflix riesige Erfolge feiern und Menschen vor dem Fernseher fesseln. Doch welche Serien haben die Deutschen am schnellsten durchgesehen? Bei welcher Serie wurde gecheatet, also ohne den Partner weitergeschaut, und in welchem Land wird Netflix überhaupt am intensivsten genutzt?

Netflix hat nun zum Jahresrückblick einige Top-Ten-Listen herausgebracht, die zeigen, was die Deutschen wie ansahen. Auch ungewöhnliche Dinge verriet der Streamingdienstanbieter. So hat etwa ein Deutscher User im Jahr 2017 den Film "Ocean's Eleven" 340 Mal gestreamt. Und das Land in dem Netflix am intensivsten genutzt wird, ist Mexiko.



Verschlungen: diese Shows wurden von den Deutschen in 2017 mehr als zwei Stunden pro Tag gesehen



Greenleaf American Vandal Suburra: Blood On Rome Mindhunter 3% Anne with an "E" Riverdale Ingobernable Travelers The Keepers

The Crown Neo Yokio You Me Her Eine Reihe betrüblicher Ereignisse GLOW Friends From College El Chapo Ozark Atypical Big Mouth

Tote Mädchen lügen nicht Orange is The New Black Narcos Star Trek: Discovery Better Call Saul Stranger Things Riverdale Marvel’s The Defenders Black Mirror The Expanse