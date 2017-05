Netflix: Erpresser leakt neue Folgen "Orange Is the New Black"

Zehn neue Folgen der Erfolgsserie "Orange Is the New Black" stehen bereits einen Monat vor dem geplanten Start im Netz. Ein Hacker setzte damit eine Drohung um, nachdem Streamingdienst Netflix auf einen Erpressungsversuch nicht reagierte.



Ein Hacker hat zehn neue Folgen der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" im Internet veröffentlicht, deren Sendung erst in fünf Wochen beginnen sollte. Der US-amerikanische Streamingdienst habe eine Geldforderung des Hackers ignoriert, berichtete die "New York Times" am Sonntag (Ortszeit). Eine Sprecherin von Netflix verwies die Deutsche Presse-Agentur lediglich auf eine frühere Stellungnahme. Darin hatte das Unternehmen erklärt: "Wir wissen von der Situation. (...) Die zuständigen Strafverfolgungsorgane sind eingeschaltet."