Netflix-Hit "Maniac" – Starttermin endlich bekannt

Im September soll es soweit sein. Die jetzt schon als Hit geltende Serie "Maniac" mit Emma Stone und Jonah Hill wird starten. Es geht um ein Medikament, was angeblich jedes seelische Problem lösen soll.



Die von Fans mit Spannung erwartete Netflix-Serie "Maniac" wird ab 21. September weltweit veröffentlicht. Das teilte der Streamingdienst am Sonntag mit. In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie sich die Hauptdarsteller Emma Stone ("La La Land") und Jonah Hill ("The Wolf of Wall Street") über einen Tisch hinweg anstarren. Die Serie voller schwarzem Humor handelt von mehreren Menschen, die als Probanden an einer Medikamentenstudie teilnehmen.