Netflix: Horror mit Sandra Bullock ab Freitag

Wer hinschaut, stirbt. So lautet das Mantra im Netflix-Horror "Bird Box". Sandra Bullock spielt darin eine Mutter, die mit verbundenen Augen in einem dystopischen Amerika vor unsichtbaren Monstern flieht.



Ohne Vorwarnung befällt die Menschen überall auf der Welt ein mysteriöser Wahn. Etwas ist da draußen, dessen bloßer Anblick fast jeden zum rasenden Selbstmörder macht. Nur wer die Augen geschlossen hält, überlebt. In Netflix' Horrorthriller "Bird Box – Schließe deine Augen" wird das alltägliche Hinschauen zur größten Gefahr für das eigene Leben. Oscar-Gewinnerin Sandra Bullock (54) spielt Malorie, eine der letzten Überlebenden. Mit verbundenen Augen und zwei kleinen Kindern fährt sie einen reißenden Fluss hinunter, um den vielleicht letzten Zufluchtsort zu erreichen.