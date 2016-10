Netflix: Mit Werner Herzog in die Tiefen der Vulkane

Netflix veröffentlich seine Dokumentation "In den Tiefen des Inferno". Zusammen mit Werner Herzog bekommen die Zuschauer einen Blick in die rohe Gewalt der Vulkane.



Seit Freitag den 28. Oktober ist auf Netflix eine neue Dokumentation mit dem Titel "In den Tiefen des Infernos" zu sehen. In dem Film machen sich Werner Herzog und Vulkanologe Clive Oppenheimer auf eine gefährliche Reise, um verschiedene Vulkane in Indonesien, Äthiopien, Island und Nord Korea zu erforschen.