Netflix: Neue Hauptrolle für Bjarne Mädel

Das Gesicht des "Tatortreinigers" bekommt einen neuen Platz. Bjarne Mädel spielt in der neuen Neftlix-Serie "Don’t try this at home". Die Dreharbeiten an den sechs halbstündigen Episoden sind bereits abgeschlossen.



Seine Fans kennen ihn aus Kultserien wie "Mord mit Aussicht", "Der kleine Mann" und "Tatortreiniger", jetzt bekommt Bjarne Mädel eine neue Rolle, schreibt "dwdl". "Don’t try this at home" ist eine von fünf neuen deutschen Serien, die Netflix angekündigt hat. Hinter den sechs halbstündigen Episoden steckt die Produktionsfirma bildundtonfabrik.