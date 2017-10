Netflix-Quoten: Nielsen will Möglichkeit zur Messung haben

Das Unternehmen Nielsen ist seit vielen Jahren äußerst umstritten. Es zeichnet sich für die Quotenerfassung in US-amerikanischen Haushalten verantwortlich - und das nicht immer zuverlässig. Nun will Nielsen einen Weg gefunden haben, auch Netflix-Daten zu erfassen.



Dass sich Netflix und Co. schon längst als wahre Konkurrenz für das gewöhnliche und vor allem lineare Fernsehen etabliert haben, ist nichts Neues. Doch diese Plattformen stellen die Medienunternehmen ebenso vor einige Fragen. Denn wenn nicht gerade Netflix preisgibt, welche Zuschauerzahlen der Dienst aufweisen kann, dann weiß niemand, wie viele Leute eigentlich einschalten, wenn Hits wie "House of Cards" und "Master of None" über die Bildschirme flackern.