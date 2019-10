Netflix: "Skylines" darf weitergehen - Verfügungsklage abgelehnt

Die Netflix-Serie "Skylines" kann weiterlaufen. Das Landgericht Frankfurt habe einen Antrag auf einstweilige Verfügung zurückgewiesen, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag.



Eingereicht wurde er von einem Anwalt, dessen Mandant ein Hip-Hop-Label mit dem Namen "Skyline Records" betreibt und durch die in Frankfurt spielende Serie Persönlichkeits- sowie Namensrechte verletzt sah.