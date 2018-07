Netflix: "Stranger Things" kommt nicht dieses Jahr

Die neue "Stranger Things"-Staffel kommt erst nächsten Sommer, das gab der Streaming-Anbieter nun bekannt.



Die Netflix-Serie "Stranger Things" soll nach einem Durchhänger in der zweiten Staffel wieder besser werden - deswegen verspätet sich die Fortsetzung. Zuschauer müssen sich bis mindestens Sommer 2019 gedulden. Das sagte Netflix-Managerin Cindy Holland dem US-Portal "Entertainment Weekly". Das ist eine deutlich längere Pause, als es sie zwischen den Seasons eins und zwei gegeben hatte.